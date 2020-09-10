Навальний був отруєний новим, небезпечнішим видом "Новічка" - ЗМІ

Російського опозиціонера Олексія Навального отруїли новим небезпечнішим типом "Новічка", який мав спричинити смерть ще на борту літака.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на видання Die Zeit.

Навальний залишився в живих тільки завдяки пілоту, який відразу ж прийняв рішення посадити літак, та лікарям, які оперативно вкололи йому атропін.

За даними видання, операцію з використанням новітньої отрути могли провести тільки спецслужби Російської Федерації. Його просто не змогли б синтезувати звичайні злочинці, а така серйозна операція будь-якої іноземної спецслужби на території РФ представляється "немислимою" в умовах того, що за російським опозиціонером постійно ведеться стеження.

"Це залишає тільки один правдоподібний висновок: саме Кремль віддав наказ прибрати з дороги небажаного політика", - йдеться в повідомленні.

Німецька влада вважає, що один з агентів, який стежив за Навальним, міг нанести отруту на поверхню чашки, з якої пив чай опозиціонер, або ж отрутою побризкали вже в готовий чай.

Як повідомлялося, Росія вимагає від Німеччини надати їй дані обстеження, в тому числі результати біохімічних аналізів Навального.

Напередодні глави МЗС країн G7 виступили із заявою, в якій засудили спробу отруєння Навального «речовиною, виробленою в Росії». Вони нагадали, що «будь-яке використання хімічної зброї в будь-якому місці, у будь-який час, будь-ким і за будь-яких обставин є неприпустимим і порушує міжнародні стандарти, що забороняють використання такої зброї».

Міністри закордонних справ країн G7 звернулися до Росії з проханням негайно знайти та притягнути до відповідальності винних у цьому нападі у світлі російських зобов'язань за Конвенцією про хімічну зброю. Вони також пообіцяли «продовжувати уважно стежити за тим, як Росія реагує на міжнародні заклики до прояснення ситуації щодо огидного отруєння пана Навального».

У МЗС РФ уже відкинули цю заяву та переклали на Німеччину провину за те, що вона своєю «неконструктивною поведінкою» не дає Росії можливості розслідувати цю справу.

Навальному стало зле 20 серпня на шляху з Томська до Москви, його зняли з літака в Омську та доставили до лікарні, а через два дні доправили до Берліна.