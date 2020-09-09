У Меркель заявляють, що отруєння Навального має пояснювати Росія, а не Німеччина

Німецька сторона створила всі необхідні умови для роботи Організації із заборони хімічної зброї у справі отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, заявила на брифінгу в Берліні представниця федерального уряду ФРН Мартіна Фітц.

«Ми створили всі умови, щоб ОЗХЗ могла робити свою роботу», - заявила Фітц. За її словами, «інформацією, яка потрібна, володіє Росія, а не Німеччина, тому Росія і має давати пояснення».

Представник Міністерства оборони ФРН Арне Коллац-Йоханнсен зі свого боку додав, що лабораторія Бундесверу, яка виявила в аналізах Навального сліди речовини серії «Новічок», повідомила про свої висновки, передала результати та запропонувала свою допомогу Організації, а Росія може долучитися до вивчення матеріалів у рамках роботи ОЗХЗ, членом якої вона також є.

Коллац-Йоханнсен зазначив, що результати аналізів Навального «не викликають сумнівів – він був отруєний хімічно-нервовою речовиною» та став жертвою нападу із застосуванням бойового реагента, що є порушенням міжнародної конвенції щодо заборони використання хімічної зброї.

Наразі Берлін і партнери закликають РФ надати інформацію про цей інцидент, адже отруєння Навального сталося саме в Росії.

Фітц зазначила, що Німеччина продовжує радитися з партнерами у ЄС і НАТО, які працюють над спільною відповіддю на цю ситуацію, адже йдеться про порушення згаданої конвенції, отже стосується всіх.

Як повідомлялося, Росія вимагає від Німеччини надати їй дані обстеження, в тому числі результати біохімічних аналізів Навального.

Напередодні глави МЗС країн G7 виступили із заявою, в якій засудили спробу отруєння Навального «речовиною, виробленою в Росії». Вони нагадали, що «будь-яке використання хімічної зброї в будь-якому місці, у будь-який час, будь-ким і за будь-яких обставин є неприпустимим і порушує міжнародні стандарти, що забороняють використання такої зброї».

Міністри закордонних справ країн G7 звернулися до Росії з проханням негайно знайти та притягнути до відповідальності винних у цьому нападі у світлі російських зобов'язань за Конвенцією про хімічну зброю. Вони також пообіцяли «продовжувати уважно стежити за тим, як Росія реагує на міжнародні заклики до прояснення ситуації щодо огидного отруєння пана Навального».

У МЗС РФ уже відкинули цю заяву та переклали на Німеччину провину за те, що вона своєю «неконструктивною поведінкою» не дає Росії можливості розслідувати цю справу.

Навальному стало зле 20 серпня на шляху з Томська до Москви, його зняли з літака в Омську та доставили до лікарні, а через два дні доправили до Берліна.