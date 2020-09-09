Отруєння Навального: Франція скасувала переговори з російськими міністрами

Франція повідомила про відтермінування двосторонніх переговорів з міністрами закордонних справ і оборони Російської Федерації, які були заплановані наступного тижня, через справу з отруєнням Навального.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє U.S.News.

«З огляду на поточні обставини і після обміну думками з російською владою, створення франко-російської ради зі співробітництва в галузі безпеки було перенесено на більш пізній термін», - заявили в МЗС Франції.

Французька делегація повинна була вирушити в Росію 14 вересня.

Як повідомлялося, Олексій Навальний, відомий критик президента Володимира Путіна, був доставлений до Німеччини минулого місяця після того, як втратив свідомість під час польоту з Томська в Москву.

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Німеччина дійшла до висновку, що він був отруєний нервово-паралітичною речовиною «Новічок».

7 вересня клініка Шаріте, де перебуває Навальний, повідомила, що російського опозиційного політика було нарешті виведено зі штучної коми.

Країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.