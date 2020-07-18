Мати політв'язня в РФ Теймура Абдуллаєва направила скаргу до ООН

Діляра Абдуллаєва, мати політв'язня в РФ Теймура Абдуллаєва, підготувала скаргу до Управління Верховного комісара ООН з прав людини у зв'язку з порушенням прав її сина необґрунтованим довгостроковим переведенням його до штрафного ізолятору колонії в РФ.

Про це Абдуллаєва розповіла Укрінформу.

"Я склала звернення до Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Я підготувала його за допомогою Віталія Саєнка з офісу Голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильди Богнер. Це скарга на порушення прав мого сина Теймура, який майже постійно утримується в ШІЗО російської колонії", - повідомила Абдуллаєва.

За її словами, при складанні звернення було враховано останні дані, отримані уфімським адвокатом, який напередодні відвідав Теймура Абдуллаєва в ІК-2 м. Салавата (Башкортостан), в тому числі, протоколи про накладені покарання.

Мати політв'язня пояснює, що раніше, під час перебування її сина у СІЗО в Ростові-на-Дону він переніс мікроінсульт, після якого обов'язково повинен отримувати спеціальні «розріджувальні препарати». У зв'язку з цим український омбудсмен Людмила Денисова зверталася до російської колеги Тетяни Москалькової.

"У мене є відповідь Москалькової, яку переслала мені Денисова. Москалькова сказала, що ситуація взята на контроль, і після прибуття до колонії Теймура буде обстежено, йому буде надано необхідну термінову медичну допомогу... А замість цього - ШІЗО вже п'ятий місяць. Тобто 4 місяці та 10 днів Теймур без ліків!", - підкреслила Абдуллаєва.

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Вона уточнює, що вислала до колонії бандеролі з ліками, але Теймуру їх не передали, аргументуючи тим, що «у штрафному ізоляторі не прийнято». «Створюється враження, що таким чином вони просто повільно вбивають мого сина», - ділиться мати політв'язня.

За її словами, протягом червня вона писала скарги генеральному прокурору РФ, в ГУ ФСВП Росії, в Слідчий Комітет РФ, до Уповноваженого з прав людини в Росії, правозахисників в Громадську спостережну комісію Башкирії (Башкортостану).

"Можу припустити: якщо Теймура хоча б на один вечір і ніч випустили з ШІЗО - це результат таких скарг. Оскільки раніше там діяли зовсім вже протизаконно, призначаючи наступне покарання задовго до закінчення терміну діючого", - резюмує Абдуллаєва.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Діляра Абдуллаєва розповіла, що її син Теймур, випущений 5 липня із ШІЗО, на наступний день знову був поміщений до штрафного ізолятору, тепер до 20 липня.

18 лютого 2020 року Теймура Абдуллаєва було етаповано до СІЗО міста Уфи, а на початку березня - до ФКУ ІК № 2 міста Салават УФСІН Росії по Республіці Башкортостан, де він зараз відбуває покарання. Відразу після прибуття до ІК Салавата його відправили до штрафного ізолятора, після чого він постійно туди поміщається.

Як повідомлялося, п'ятеро кримських татар, які проживають у Сімферополі, були затримані співробітниками ФСБ в жовтні 2016 року за сфабрикованою справою так званої «1-й сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір».

Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Рустема Ісмаїлова до 14 років ув'язнення, Айдера Саледінова та Еміля Джемаденова — до 12 років. Ще двоє фігурантів — брати Теймур і Узеір Абдуллаєви були засуджені до 17 і 13 років відповідно.

Верховний суд РФ після апеляції зменшив всім термін ув'язнення на 6 місяців. В кінці січня їх етапували до колонії Башкортостану.

ПЦ «Меморіал» визнав всіх фігурантів «1-й сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір» політв'язнями.