“Набір придуманих термінів”: адвокат кримських татар розкритикував висновок лінгвіста

У Південному окружному військовому суді м. Ростов-на-Дону в ході слухань другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» було оголошено висновок лінгвіста, який вийшов за рамки своєї компетенції і виступив як релігієзнавець і психолог.

Про це у відео, опублікованому у Facebook Кримською солідарністю, розповів адвокат Сіяр Панич.

«Лінгвісти дали висновок і за релігієзнавця, і за психолога. Експерти, які були призначені слідчим, спочатку стверджували, що особи на аудіозапису належать до цієї партії (Хізб ут-Тахрір - ред.) і все підвели до цього висновку», - сказав Панич.

Як вважає адвокат, фахівець-лінгвіст, який склав свій висновок на 35 аркушах, «з самого початку вийшов за рамки своєї компетенції».

Адвокат Ліля Гемеджи підтвердила думку колеги, назвавши висновок експерта «не спроможним і не обґрунтованим».

«Ми вважаємо, що висновок, наданий як доказ стороною обвинувачення, абсолютно є неспроможним, необгрунтованим - це не висновок фахівця, а набір якихось придуманих термінів», - зазначила адвокат.

Як повідомлялося, в Південному окружному військовому суді м. Ростов-на-Дону йде слухання по суті «справи Хізб ут-Тахрір» (друга бахчисарайська група), в ході якого вже кілька свідків обвинувачення виступили зі спростуванням своїх свідчень, які вони нібито дали під час досудового слідства.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ РФ інкримінує їм участь у забороненій в Росії й анексованому Криму організації Хізб ут-Тахрір.

21 травня 2018 року в Криму були затримані координатор Кримської солідарності Сервер Мустафаєв і житель села Долинне Бахчисарайського району Едем Смаїлов. Обвинувачення проти них долучили до бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Фото: Кримська солідарність