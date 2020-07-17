Суд РФ залишив під арештом вісьмох політв'язнів з Криму

Російський апеляційний суд в м. Сочі після розгляду скарги адвокатів залишив під арештом вісьмох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

«Третій апеляційний суд загальної юрисдикції в місті Сочі 13, 15 і 16 липня розглянув апеляційні скарги адвокатів і залишив під арештом вісьмох політв'язнів, фігурантів другої Сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір. Різа Ізетов, Ремзі Бекіров, Ескендер Сулейманов, Тофік Абдулгазієв, Джеміль Гафаров, Фарход Базаров, Владлен Абдулкадиров і Яшар Муєдінов залишаться в СІЗО ще на два місяці - до 15 вересня», - йдеться у повідомленні.

У «Кримській солідарності», посилаючись на адвокатів, відзначили, що фігуранти «справи» в суді заявили, що є громадянами України і Росія не має права їх судити.

«Хлопці заявили, що вважають себе політичними в'язнями, що їхні кримінальні справи політично мотивовані. Про те, що вони є громадянами України і що стосовно них має діяти четверта Женевська конвенція. Всі доводи, надані адвокатами в апеляційних скаргах, всі доводи, які ми висловили в процесі засідання, суд не почув і залишив постанову Верховного суду республіки Крим від 10 червня чинною», - прокоментував рішення суду від 16 липня адвокат Едем Семедляєв.

Крім того, адвокат Ріфат Яхін розповів, що на його підзахисного інваліда II групи Джеміля Гафарова чинять психологічний тиск оперативні співробітники СІЗО Сімферополя, у зв'язку з чим у політв'язня погіршився стан здоров'я і він просив провести судове засідання без його участі.

У свою чергу адвокат Сергій Легостов також розповів, що у його підзахисного Фархода Базарова місяць тому з 9 на 10 червня після чергового судового засідання погіршився стан здоров'я.

«Був стрибок тиску. Йому надали допомогу. Зараз він перебуває у восьмимісний камері. Розповів випадок, коли 3-4 дні в камері з крана йшла вода, непридатна для пиття. Її неможливо було пити», - розповів Легостов.

За його словами, підзахисний також поскаржився, що «не завжди можна достукатися до фельдшера».

Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки й затримання кримських татар, багато з яких - активісти "Кримської солідарності". Загалом було затримано й заарештовано 24 осіб, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".

Частину з них етаповано до російських СІЗО, частину - тримають в кримських ізоляторах.