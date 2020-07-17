Прокуратура АРК відкрила справу через публікації кримського блогера

Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом розпалювання національної ворожнечі у публікації кримського блогера.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК.

«Прокуратура автономії, за зверненням Представництва Президента України в АР Крим, розпочала кримінальне провадження за фактом вчинення дій, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, що містяться в публікації «В Крыму есть три проблемы: вода, украинские паспорта и крымские татары» авторства одного з кримських блогерів (ч. 1 ст. 161 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в публікації наявні можливі прояви національної дискримінації у вигляді розпалювання міжнаціональної ворожнечі до кримськотатарського народу шляхом використання мови ненависті.

У рамках кримінального провадження, зокрема, заплановано проведення лінгвістичної експертизи цієї статті.

Зазначається, що наразі вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення цього правопорушення.

Як повідомляли ЗМІ, на початку липня у мережі з’явилася така публікація під авторством Олександра Горного.