Політв'язень Узеір Абдуллаєв почав отримувати листи у російській колонії

Український політв'язень Узеір Абдуллаєв, який знаходиться в ВК-16 м.Салават (Башкортостан) під час офіційного телефонного дзвінка матері розповів про умови відбування терміну покарання.

Про це мати політв'язня Діляра Абдуллаєва повідомила кореспонденту Укрінформу.

"Днями у мене був офіційний телефонний дзвінок по Зонателекому з сином Узеіром. Він повідомив що все нормально, просив ліки та спортивний одяг (футболка, штани), бажано чорного кольору. Повідомив, що гроші, які я вислала 1 липня на його рахунок, в магазин ще не перерахували. Сказав, що ходить у бібліотеку, багато читає. І нарешті він отримав листи", - розповіла Абдуллаєва.

Вона також уточнила, що в наступні два дні телефонувала до чергової частини колонії, після чого її з'єднували з бухгалтерією. Так Діляра Абдуллаєва з'ясувала, що гроші перераховані в магазин, і Узеір вже зміг дещо купити.

"Ще Узеір цікавився, чи подали адвокати матеріали щодо оскарження справи до верховного суду РФ і до ЄСПЛ. Також розповів про відвідання адвоката, який розповів йому, що його брат і другий мій син Теймур, який знаходиться в іншій колонії, ВК-2, того ж міста Салавата, з 6 липня знову знаходиться в ШІЗО - до 20 липня", - розповіла мати політв'язнів.

Як повідомлялося, п'ятеро кримських татар, які проживають у Сімферополі і його передмістях, були затримані співробітниками ФСБ в жовтні 2016 року за сфабрикованою справою так званої «1-ї сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір».

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Рустема Ісмаїлова до 14 років ув'язнення, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова - до 12 років. Ще двоє фігурантів - брати Теймур і Узеір Абдуллаєви були засуджені до 17 і 13 років відповідно.

Верховний суд РФ після апеляції зменшив всім термін ув'язнення на півроку. Наприкінці січня їх етапували до колонії Башкортостану.

18 лютого 2020 року Теймур Абдуллаєв був етапований в СІЗО міста Уфи, а на початку березня 2020 року - в ФКУ ВК № 2 міста Салават УФСВП Росії по Республіці Башкортостан, де він зараз відбуває покарання. Відразу після прибуття до ВК м. Салавата його відправили до штрафного ізолятора, після чого його постійно поміщають туди.

ПЦ «Меморіал» визнав всіх фігурантів «1-ї сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір» політв'язнями.