Політв'язню Асанову під час судилища в Росії двічі викликали медика — адвокат

У Росії під час розгляду апеляційної скарги на продовження арешту в апеляційному військовому суді міста Власіха у другій бахчисарайській "справі Хізб ут-Тахрір" фігуранту Марлену Асанову двічі знадобилася медична допомога.

Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов, передає ГО "Кримська солідарність".

"Марлену Асанову викликали фельдшера, у нього діагностували різке підвищення тиску", - розповів Курбедінов.

За словами адвоката, під час відеоконференції з судом Власіхи утримуваних у СІЗО №1 Ростова-на-Дону 8 осіб розмістили на трьох квадратних метрах площі.

"Нашим підзахисним довелося викликати фельдшера для того, щоб їм надали медичну допомогу, через неможливість перебувати в умовах таких тортур", - сказав Курбедінов.

Як повідомлялося, в Південному окружному військовому суді м Ростов-на-Дону проходить засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група), в ході якого розглядається "справа" по суті.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекіряєв і Ернес Аметов. ФСБ РФ інкримінує їм участь у забороненій у Росії й анексованому Криму організації Хізб ут-Тахрір.

21 травня 2018 року в Криму було затримано координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїла. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".