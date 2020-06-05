"Суд" у Криму продовжив арешт фігуранту "сімферопольської справи"

Так званий Верховний суд Криму ухвалив рішення про продовження арешту фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" (друга Сімферопольська група) Ескендеру Сулейманову на три місяці – до 15 вересня.

Про це сказав адвокат Рустем Кямілєв, відео з яким розміщено на сторінці у Facebook "Кримської солідарності".

"Суд, вислухавши сторони, виніс рішення про продовження Ескендеру Сулейманову запобіжного заходу до 15 вересня 2020 року, на три місяці", - сказав адвокат.

Як повідомлялося, 27 березня 2019 року в Криму пройшли масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі учасників громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього було затримано 25 осіб, в числі яких і Ескендер Сулейманов