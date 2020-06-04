У "бахчисарайській справі" кримських татар підробили підписи свідків - адвокати

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону після чергових показів свідків звинувачення у «справі Хізб ут-Тахрір» другої бахчисарайської групи встановили факти відкритої фальсифікації матеріалів «справи».

Про це адвокат Сіяр Панич поінформував у відеоповідомленні, яке Кримська солідарність опублікувала у Facebook.

«Було допитано трьох свідків звинувачення, але в кінцевому підсумку свідчення їх, думаю, на 99 відсотків - на користь захисту. Після клопотання прокурора було оголошено протокол допиту одного зі свідків у досудовому слідстві ... Коли йому продемонстрували деякі підписи у протоколі, він сказав, що підписи не його. Таким чином, у суді встановлено факти вже відкритої фальсифікації кримінальної справи», - підкреслив Панич.

За словами адвоката Айдера Азаматова, в оголошених судом протоколах допиту слідчі використовували слова, значення яких свідкам навіть не відомо.

«У нього (свідка - ред) запитували - чи знаєте ви значення слова«опонент»,«прихильник». Свідок сказав, що таких слів ніколи не чув і не знає, що вони означають ... А в протоколі допиту все детально розписано з використанням відповідних термінів, тобто слідчий робив зі звичайної людини фахівця у сфері релігії», - сказав Азаматов.

При цьому адвокат Ліля Гемеджі зазначила, що всі три свідка говорили про факти, яких самі не бачили, і про події, учасниками яких не були.

«Свідок Енвер говорив, що йому за чутками було відомо, що був якийсь конфлікт у мечеті, але він не був очевидцем даного конфлікту. Поняті говорили, що їм за словами поліції відомо про те, що був викинутий ноутбук з вікна, але очевидцями цього вони не були. Більшість свідків не були очевидцями тих чи інших подій, які свідчать про злочинну діяльність наших підзахисних. Але, тим не менш, вони виступають як свідки, і їх свідчення лягають в основу всієї кримінальної справи», - констатувала Гемеджі.

Як повідомлялося, в Південному окружному військовому суді м Ростов-на-Дону проходить засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група), в ході якого розглядається "справа" по суті.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекіряєв і Ернес Аметов. ФСБ РФ інкримінує їм участь у забороненій у Росії й анексованому Криму організації Хізб ут-Тахрір.

21 травня 2018 року в Криму було затримано координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїла. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".