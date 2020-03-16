Окупація Криму: ЄС залишається твердим у підтримці територіальної цілісності України

У чергову річницю з моменту анексії Криму Євросоюз вкотре нагадав про незмінність політики щодо невизнання таких дій Росії, які є грубим порушенням міжнародного законодавства та мають вкрай негативний вплив на ситуацію з безпеки у регіоні та світі.

Про це йдеться у заяві Високого Представника ЄС Жозепа Борреля, яка оприлюднена на сайті Європейської Ради

«Через шість років після незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Російською Федерацією Європейський Союз залишається твердим у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Європейський Союз підтверджує, що він не визнає та продовжує засуджувати це порушення міжнародного законодавства, яке залишається прямим викликом для міжнародної безпеки, має важкі наслідки для міжнародного правопорядку, який захищає територіальну цілісність, єдність та суверенітет всіх держав», - йдеться у документі.

Високий представник ЄС наголосив на тому, що Європейський Союз продовжує неухильно дотримуватися політики невизнання анексії, включаючи застосування обмежувальних заходів. Європейський Союз закликає всі країни-члени ООН зважити на подібні заходи з невизнання, відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/263. Європейський Союз не визнає і не буде визнавати у майбутньому проведення Російською Федерацією виборів на Кримському півострові.

У заяві йдеться також про те, що зростаюча мілітаризація півострова продовжує негативно впливати на ситуацію з безпеки у Чорноморському регіоні. У порушення міжнародного гуманітарного права Російська Федерація надає російське громадянство жителям Криму та призиває їх до служби у російських збройних силах.

«Невиправдане застосування сили Росією проти України 25 листопада 2018 року є нагадуванням про негативний ефект незаконної анексії на регіональну стабільність. Повернення незаконно захоплених українських військовослужбовців та кораблів, як це було передбачено рішенням Міжнародного Морського трибуналу та до чого закликав ЄС, було вже дуже запізнілим на момент проведення у другій половині 2019 року», - йдеться у документі.

У цій заяві Євросоюз засудив будівництво Кримського мосту без згоди України та нещодавнє відкриття його залізничної частини. Ці кроки були спрямовані на подальшу насильницьку інтеграцію незаконно анексованого півострова Росією, і надалі порушують суверенітет та територіальну цілісність України. ЄС очікує, що Росія забезпечить безперешкодне та вільне проходження всіх суден через Керченську протоку в Азовське море та у зворотному напрямку, відповідно до міжнародного законодавства. Незаконні обмеження на такий прохід все ще продовжуються та мають негативні економічні наслідки для портів України в Азовському морі та для усього регіону.

Євросоюз відзначає, що з моменту незаконної анексії Кримського півострова Російською Федерацією там суттєво погіршилася ситуація з правами людини. Жителі півострова стикаються з систематичними утисками фундаментальних свобод, таких як свобода висловлювання, релігії або переконань, свободи на зібрання та права на проведення мирних зборів.

Відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 74/168 від 18 грудня 2019 року, дуже важливо, щоб регіональні та міжнародні організації з прав людини мали безперешкодний доступ до Криму та Севастополя.

«Права кримських татар були грубо порушені шляхом закриття кримськотатарських видань, заборони на діяльність Меджлісу, як органу самоуправління, переслідування його лідерів та членів кримськотатарської спільноти. ЄС очікує, що Росія перегляне ці рішення та покладе край тиску на кримськотатарську спільноту. Кримські татари, українці та всі етнічні та релігійні спільноти на півострові мають отримати можливість продовження та розвитку своїх культурних, освітніх, культурних традицій і спадщини, та на збереження власної ідентичності, які зараз знаходяться під загрозою внаслідок незаконної анексії», - йдеться у документі.

Високий Представник ЄС окремо наголосив, що Російська Федерація має зупинити дії зі зміни демографічної структури населення півострова шляхом переміщення туди власного населення. Росія має також вжити заходи з поліпшення природоохоронної ситуації, яка суттєво погіршилася з часів незаконної анексії.

ЄС повторив свій заклик до негайного звільнення Еміра-Усеїна Куку та його п’яти підзахисних, Олега Приходька та всіх інших, кого затримали на Кримському півострові та ув’язнили у порушення міжнародного законодавства. ЄС закликав до повного дотримання на півострові міжнародних стандартів з прав людини. Журналісти, правозахисники та їх адвокати мають отримати можливість працювати незалежно, без випадків втручання або погроз.

«Всі справи щодо порушення прав людини, такі як насильницькі зникнення, тортури та вбивства, насильство, політично мотивоване судове переслідування, дискримінація та утиски мають бути ретельно розслідувані. Повний та безперешкодний доступ для міжнародних акторів з прав людини до всієї території України, включаючи Крим та Севастополь, продовжує бути ключовою вимогою. Євросоюз нагадує про резолюції Генеральної Асамблеї ООН 74/168 від 19 грудня 2019 року, та закликає до її повного виконання, включаючи міжнародні зобов’язання Російської Федерації відповідно до чинного міжнародного гуманітарного права», - йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, цього дня 2014 року в окупованому Росією Криму і місті Севастополь, в обхід українського законодавства та законодавства Автономної Республіки Крим, відбувся так званий референдум, щодо статусу Криму.

Згідно з російськими даними, 96,77% жителів Криму підтримало приєднання півострова до Росії, у Севастополі за приєднання до Росії проголосувало 95,6 відсотка містян. Результати неконституційного референдуму були грубо сфальсифіковані, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації. Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.