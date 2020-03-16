Окупація Криму: Анкара виступила із заявою на підтримку України

У річницю проведення незаконного референдуму в Криму Туреччина вкотре заявила про незмінність своєї підтримки територіальної цілісності і суверенітету України та невизнання анексії півострова.

Про це йдеться у розповсюдженій сьогодні заяві МЗС Туреччини.

«Незаконна анексія Російською Федерацією Автономної Республіки Крим на підставі нелегітимного референдуму, який відбувся сьогодні шість років тому (16 березня), не визнається нашою країною та міжнародною спільнотою», - йдеться у заяві.

У документі також вказується, що пріоритетом для Туреччини залишатиметься безпечне і благополучне проживання кримських татар на історичних територіях, збереження їхньої культурної ідентичності та усунення шкоди від наслідків анексії.

«Туреччина в черговий раз висловлює своєму стратегічному партнеру - Україні - підтримку її територіальної цілісності і суверенітету», - наголошується в заяві.

Як відомо, цього дня 2014 року в окупованому Росією Криму та місті Севастополь, в обхід українського законодавства та законодавства Автономної Республіки Крим, відбувся так званий референдум, щодо статусу Криму.

Згідно з російськими даними, 96,77% жителів Криму підтримало приєднання півострова до Росії, у Севастополі за приєднання до Росії проголосували 95,6 відсотка містян. Результати неконституційного референдуму були грубо сфальсифіковані, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації. Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.