Денісова звернулась до омбудсмена РФ щодо обшуків у Бахчисараї

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулась до російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо обставин незаконних обшуків в окупованому Криму.

Про це Денісова повідомила у Telegram.

"Звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової перевірити підстави затримання громадян України, а також забезпечити право на захист та справедливий суд", - написала вона.

Український омбсдмен нагадала, що 11 березня в місті Бахчисарай ФСБ РФ проводить масові незаконні обшуки у домівках кримських татар Сейдамета Мустафаєва, Шукри Сейтумерова, Сейтумера Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова, Амета Сулейманова, Айдера Сулейманова, Сейтумера Сейтумерова.

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"Наразі, четверо громадян України затримані за підозрою у нібито скоєнні злочину за статтей 205.5 "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" УК РФ", - наголосила уповноважений.

Денісова підкреслила, що під час обшуку незаконно затриманому тяжкохворому Амету Сулейманову та Рустему Сейтмеметову силовики підкинули "заборонені" книги. Крім того, у будинку Айдера Сулейманова слідчі дії проходили без його присутності. Наразі, до всіх затриманих не допускають адвокатів.

"Переслідування кримських татар окупантами відбувається на релігійному підґрунті.Своїми незаконними діями ФСБ РФ порушили національне законодавство України, зокрема статті 30, 31, 32 Конституції України, а також статті 5, 8, 9 та 13 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", - зауважила вона.

Денісова також закликала представників моніторингової місії ООН з прав людини здійснити виїзд на територію тимчасово окупованого Криму, "аби перевірити дотримання прав та умови утримання незаконно затриманих громадян України".

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні зранку в окупованому Криму пройшли обшуки у кримськотатарських активістів за сімома адресами в Бахчисараї. За інформацією правозахисників, п'ятьох кримських мусульман затримали за звинуваченням в участі в терористичній організації.

Своєю чергою слідче управління поліції АР Крим відкрило кримінальне провадження за фактами сьогоднішніх незаконних обшуків в окупованому Бахчисараї.