Денісова звернулась до омбудсмена РФ щодо обшуків у Бахчисараї

Денісова звернулась до омбудсмена РФ щодо обшуків у Бахчисараї

Укрінформ
Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулась до російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо обставин незаконних обшуків в окупованому Криму.

Про це Денісова повідомила у Telegram.

"Звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової перевірити підстави затримання громадян України, а також забезпечити право на захист та справедливий суд", - написала вона.

Український омбсдмен нагадала, що 11 березня в місті Бахчисарай ФСБ РФ проводить масові незаконні обшуки у домівках кримських татар Сейдамета Мустафаєва, Шукри Сейтумерова, Сейтумера Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова, Амета Сулейманова, Айдера Сулейманова, Сейтумера Сейтумерова.

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"Наразі, четверо громадян України затримані за підозрою у нібито скоєнні злочину за статтей 205.5 "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" УК РФ", - наголосила уповноважений.

Денісова підкреслила, що під час обшуку незаконно затриманому тяжкохворому Амету Сулейманову та Рустему Сейтмеметову силовики підкинули "заборонені" книги. Крім того, у будинку Айдера Сулейманова слідчі дії проходили без його присутності. Наразі, до всіх затриманих не допускають адвокатів.

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"Переслідування кримських татар окупантами відбувається на релігійному підґрунті.Своїми незаконними діями ФСБ РФ порушили національне законодавство України, зокрема статті 30, 31, 32 Конституції України, а також статті 5, 8, 9 та 13 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", - зауважила вона.

Денісова також закликала представників моніторингової місії ООН з прав людини здійснити виїзд на територію тимчасово окупованого Криму, "аби перевірити дотримання прав та умови утримання незаконно затриманих громадян України".

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні зранку в окупованому Криму пройшли обшуки у кримськотатарських активістів за сімома адресами в Бахчисараї. За інформацією правозахисників, п'ятьох кримських мусульман затримали за звинуваченням в участі в терористичній організації.

Своєю чергою слідче управління поліції АР Крим відкрило кримінальне провадження за фактами сьогоднішніх незаконних обшуків в окупованому Бахчисараї.

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