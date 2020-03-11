В Україні відкрили справу через обшуки в окупованому Бахчисараї

Слідче управління поліції АР Крим відкрило кримінальне провадження за фактами сьогоднішніх незаконних обшуків в окупованому Бахчисараї.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції України в АР Крим та м. Севастополі.

"Під час моніторингу мережі Інтернет було виявлено інформацію, що 11 березня поточного року в Бахчисараї АР Крим незаконно створеними правоохоронними органами окупаційної влади проведено 7 обшуків за місцем мешкання кримських татар. За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У поліції наголосили, що винним загрожує кримінальна відповідальність - до п'яти років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у вказаній справі здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні зранку в окупованому Криму пройшли обшуки у кримськотатарських активістів за сімома адресами в Бахчисараї. За інформацією правозахисників, п'ятьох кримських мусульман затримали за звинуваченням в участі в терористичній організації.