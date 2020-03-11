МЗС закликає світ посилити тиск на Росію через нові репресії проти кримських татар

МЗС закликає світ посилити тиск на Росію через нові репресії проти кримських татар

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Укрінформ
Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів посилити політичний, економічний та санкційний тиск на Росію у зв’язку з черговою хвилею обшуків і затримань в окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговою хвилею незаконних обшуків і затримань кримських татар, здійснених сьогодні російською окупаційною владою в Бахчисарайському районі АР Крим. Станом на цей момент відомо про незаконні затримання щонайменше чотирьох громадян України – Амета Сулейманова, Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова та Рустема Сейтмеметова", - йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що, ігноруючи свої міжнародно-правові зобов’язання як держави-окупанта, Росія і надалі сприймає фактор корінного народу Криму як загрозу для окупаційного режиму.

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"Викликає обурення, що в рамках політики репресій проти кримських татар Росія продовжує зловживати антитерористичним законодавством, використовуючи сфабриковані звинувачення у тероризмі для переслідувань кримськотатарських активістів", - констатували у МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що РФ повинна виконати резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 року «Територіальна цілісність України» та «Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» 2016-2019 рр., а також наказ Міжнародного суду ООН щодо застосування запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

"Закликаємо міжнародних партнерів посилити політичний, економічний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму", - наголошується в заяві.

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