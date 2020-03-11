МЗС закликає світ посилити тиск на Росію через нові репресії проти кримських татар
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговою хвилею незаконних обшуків і затримань кримських татар, здійснених сьогодні російською окупаційною владою в Бахчисарайському районі АР Крим. Станом на цей момент відомо про незаконні затримання щонайменше чотирьох громадян України – Амета Сулейманова, Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова та Рустема Сейтмеметова", - йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.
Зазначається, що, ігноруючи свої міжнародно-правові зобов’язання як держави-окупанта, Росія і надалі сприймає фактор корінного народу Криму як загрозу для окупаційного режиму.
"Викликає обурення, що в рамках політики репресій проти кримських татар Росія продовжує зловживати антитерористичним законодавством, використовуючи сфабриковані звинувачення у тероризмі для переслідувань кримськотатарських активістів", - констатували у МЗС.
У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що РФ повинна виконати резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 року «Територіальна цілісність України» та «Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» 2016-2019 рр., а також наказ Міжнародного суду ООН щодо застосування запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
"Закликаємо міжнародних партнерів посилити політичний, економічний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму", - наголошується в заяві.