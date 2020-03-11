Україна фіксує нові факти репресій РФ проти кримських татар для міжнародного суду - МЗС

Нові факти репресій проти кримських татар в окупованому Криму доповнять доказову базу порушень Росією прав людини, які отримають належну політичну і юридичну оцінку світу.

Про це заявив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Нова хвиля репресій проти кримських татар в окупованому Криму. Показова. Одразу після Радбезу ООН щодо прав людини. Обшуки, затримання, знущання. Усі ці дії фіксуємо. Доказова база порушень державою-окупантом прав людини зростає і отримає належну політичну, юридичну оцінку світу", - написав дипломат.

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Як повідомляв Укрінформ, в окупованому Бахчисараї з ранку 11 березня відбуваються обшуки у семи кримськотатарських активістів. Кількох з них затримали і відвезли.