Обшуки в Криму: ФСБ затримала п'ятьох кримських татар

Після обшуків в окупованому Бахчисараї за звинуваченням в участі в терористичній організації затримали і відвезли п'ятьох кримськотатарських активістів.

Про це повідомляє в Facebook правозахисниця і громадянська активістка Лутфіє Зудієва.

"Станом на 10.30 ранку (за кримським часом - ред.) затримано п'ятьох осіб: Енвера Мустафаєва, Сейтумера Сейтумерова, Амета Сулейманова, Рустема Сейтмеметова, Османа Сейтумерова... Всім інкримінується стаття 205.5 КК РФ (участь в діяльності терористичної організації - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначила Зудієва, співробітники ФСБ фабрикують ще одну політично вмотивовану справу - третя Бахчисарайська група у справі Хізб ут-Тахрір.

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Ще в деяких оселях тривають обшуки.

На місці працюють адвокати Еміне Авамілєва, Еміль Курбедінов, Едем Семедляєв, Назім Шейхмамбетов, Ліля Гемеджі.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні з ранку в окупованому Криму проходять обшуки у кримськотатарських активістів за семи адресами в Бахчисараї. Одному із затриманих, Амету Сулейманову, силовики підкинули дві "заборонені" книги.