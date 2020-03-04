Окупанти визнали кримського татарина “терористом” і відправили до психлікарні

Про це повідомляє адвокат Олексій Ладин у відео, розміщеному в Facebook Кримською солідарністю.

"Відповідно до постанови суду стосовно Машаріпова будуть застосовані медичні заходи примусового характеру. Його доправлять у стаціонар, де він перебуватиме під інтенсивним спостереженням", - повідомив Ладин.

За його словами, "суд визнав факт злочинної діяльності" його підзахисного і він звільнений від покарання за медичними показаннями.

Насправді, вважає адвокат, Машаріпов не причетний до пред'явлених звинувачень.

"Позиція захисту - те, в чому звинувачують Машаріпова, було сфабриковано співробітниками правоохоронних органів, зокрема, ФСБ. Схема ця вже досить обкатана і ясна - на вибухові речовини або елементи вибухових речовин наносяться біологічні сліди обвинуваченого, після чого проводиться біологічна експертиза і людина визнається винною", - розповів Ладин.

Він підкреслив, що суд не став оголошувати відомості про те, звідки у слідства інформація про причетність Машаріпова до двох виявлених у гаражі і в лісі схронів зброї, посилаючись на те, що це оперативні дані.

Крім того, повідомив адвокат, після скасування вироку першої інстанції у даній справі "суд" продовжує порушувати право на захист і допускає процесуальні порушення.

"Це було однією з причин скасування вироку у цій кримінальній справі в суді касаційної інстанції. В даному разі по другому колу в суді першої інстанції захисту було відмовлено в допиті експерта вибухотехніки, експерта, який проводив біологічну експертизу, і медичних експертів, які проводили психолого-психіатричну експертизу. Допит цих експертів був необхідний, тому що ні суд, ні захист не володіють спеціальними даними та ті протиріччя, які були в експертизах, можна виявити, як мінімум, тільки в ході допиту експертів. Однак суд не цікавить реальна оцінка доказів, що власне й підтвердило рішення суду", - резюмував адвокат.

Він заявив, що після того, як захисту буде доступна мотивувальна частина ухвали суду (на засіданні була зачитана тільки резолютивна частина), однозначно буде подано апеляцію на прийняте рішення.

Як повідомляв Укрінформ, кримськотатарський правозахисник і активіст Юнус Машаріпов був засуджений ялтинським "судом" до 4 років колонії і штрафу в розмірі 110 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (понад 42 700 грн) за надуманими звинуваченнями у виготовленні вибухових речовин для підпалу гірничо-лісистої місцевості на території Ялти "з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в регіоні". У грудні 2019 року після касаційної скарги Машаріпова вирок першої інстанції було скасовано, і справу повернули до Ялтинського міського "суду".

Машаріпов із 2014 року займався правозахисною діяльністю в Криму, повідомляючи про порушення прав дітей, інвалідів і пенсіонерів. У грудні 2017 року він розповів про те, що співробітники ФСБ у Криму допитували його про причини частих поїздок на материкову Україну. Машаріпову довелося обмовити себе через тортури електричним струмом. У свідченнях, які були отримані під тортурами, він вказав, що був "агентом СБУ і виконував її завдання".

Загалом, за інформацією Кримської правозахисної групи, ФСБ РФ звинуватила "в підготовці диверсій і шпигунстві" 13 осіб, у числі яких Євген Панов, Андрій Захтей, Володимир Прісич, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Геннадій Лімешко, Анна Сухоносова, Дмитро Долгополов, Костянтин Давиденко, Юнус Машаріпов.

Фото: memohrc.org