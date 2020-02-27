Денісова вимагає від РФ надати меддопомогу двом кримськотатарським політв'язням

Омбудсмен Людмила Денісова звернулась до своєї колеги у РФ Тетяни Москалькової з вимогою надати медичну допомогу двом кримськотатарським політв'язням: Едему Смаілову та Шабану Умерову.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Вимагаю від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової належно реагувати на порушення прав громадян України та терміново вжити заходів з метою їх відновлення. Зокрема, сприяти проведенню повного медичного обстеження обох громадян України та невідкладному наданню кваліфікованої лікарської допомоги", - заявила вона.

Денісова пояснила, що Шабан Умеров має хронічні проблеми з серцем. Він скаржиться на сильний серцевий біль, який посилюються у вечірній час. Тривале ненадання лікування може призвести до інфаркту. Тюремний лікар-терапевт також підтвердив наявне захворювання серця, зауважила Денісова.

Також вона додала, що в Едема Смаілова через неналежні умови утримання загострився хронічний гайморит.

Денісова просить представників міжнародних правозахисних організацій та місій вжити дієвих заходів задля відновлення прав незаконно утримуваних громадян України та не допускати їх порушення.

Як повідомлялося, 21 травня 2018 року в Криму затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Обвинувачення проти них долучили до другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Кримськотатарський активіст Шабан Умеров перебуває під вартою з 27 березня 2019 року. До ув’язнення він займався передачами для кримських татар, яких тримають у СІЗО. Умерова звинувачують за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ (Організація діяльності терористичної організації). 14 грудня стало відомо, що в Умерова стався серцевий напад. Адвокат уже двічі готував звернення щодо необхідного Шабану Умерову медобстеження.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman