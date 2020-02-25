Денісова вимагає від РФ даних про арештовану за "держзраду" українку

Наразі немає офіційного підтвердження про місцеперебування незаконно ув'язненої в РФ українки Галини Довгополої.

Про це у Telegram повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"З початку лютого 2020 року немає офіційного підтвердження де саме на території РФ утримується незаконно ув’язнена громадянка України Галина Довгопола", - йдеться у повідомленні.

Денісова зазначила, що Галину Довгополу 27 листопада 2019 року незаконно затримали силовики РФ на тимчасово окупованій території Криму, а згодом заарештували за ніби державну зраду. Останнє відоме місце утримання громадянки України – "ФКУ СИЗО 2 ФСИН России по г.Москва".

"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити заходів для підтвердження місцеперебування Галини Довгополої, а також перевірити дотримання прав, адже рідним та адвокатам досі не вдалося дізнатися про стан її здоров’я, забезпечення правовою та медичною допомогою", - додала український омбудсмен.