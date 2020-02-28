Окупанти залишили під арештом фігурантів "другої сімферопольської справи"
Про це повідомляє Кримська солідарність у Facebook.
"Відбулися судові засідання з розгляду апеляційних скарг щодо продовження запобіжного заходу Сейрану Муртазі, Асану Яникову, Руслану Сулейманову, Сейтвелі Сейтабдієву і Карімову Аліму. Рішення судів першої інстанції були залишені в силі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що судові засідання проходили в закритому режимі по відеоконференцзв'язку.
Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, багато з яких — активісти "Кримської солідарності". Всього було затримано і заарештовано 24 особи, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".