"Суд" у Криму залишив під вартою фігурантів “другої сімферопольської групи”
Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.
"Суддя не задовольнив апеляційну скаргу і залишив рішення першої інстанції в силі", - йдеться в повідомленні.
За даними Кримської солідарності, апеляційна скарга на подовження запобіжного заходу Шейхалієву, Абдулгазієву, Абдурахманову і Абдулкадирову розглядалася в закритому режимі
Сторону захисту представляли адвокати за призначенням. Рідні підсудних не були допущені навіть на оголошення рішення.
Як повідомлялося, 27 і 28 березня в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, багато з яких - активісти "Кримської солідарності". Всього було затримано і заарештовано 24 людини, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".
11 лютого окупанти подовжили арешт в СІЗО 14-ти фігурантам другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".