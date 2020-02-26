"Бахчисарайська справа": стало відомо, про що розповів секретний свідок

Суд у російському Ростові-на-Дону почав допит секретного свідка у другій бахчисарайській "справі Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє портал Крим.Реалії.

"У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону сторона захисту розпочала допит першого прихованого свідка у другій бахчисарайській "справі Хізб ут-Тахрір", - ідеться у повідомленні.

Як розповів адвокат Назім Шейхмамбетов, у ході допиту секретного свідка з'ясувалося, що його слова – "просто виклад історій, які нічого спільного з реальними фактами не мають".

"Свідок каже про те, що він мав дружні стосунки з Едемом Смаїловим. На уточнюючі запитання щодо Смаїлова, про склад його сім'ї, місце проживання, місце роботи – свідок ухилявся від відповідей і відповідав неоднозначно. Це демонструє той факт, що свідок ніяких дружніх відносин з Едемом Смаїловим не мав, і по суті це неправда. Також свідок стверджував що Марлен Асанов висловлював негативне ставлення до органів влади. За словами свідка, це сталося під час одного з обшуків, однак про який обшук йдеться – свідок не сказав", – повідомив адвокат.

За його словами, "докази", які в суді представляє сторона обвинувачення, - це висловлювання фігурантами справи своєї думки.

"Свідок, пояснюючи, в чому саме полягала пропаганда нетерпимості з боку наших підзахисних, говорив, що наші підзахисні висловлювали негативне ставлення до приєднання Криму до Росії, висловлювали своє негативне ставлення у зв'язку з порушенням прав кримських татар. Це все яскраво ілюструє, що предметом доказів у цій справі не є якісь дії, які прийнято вважати в юридичній площині терористичними", – підсумував Шейхмамбетов.

Як повідомлялося, у жовтні 2017 року в ході масових облав у Бахчисараї за обвинуваченням у "тероризмі" силовики затримали шістьох кримських татар: Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Бєлялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва й Ернеса Аметова.

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Обвинувачення проти них долучили до другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати другу бахчисарайську "справу Хізб ут-Тахрір" по суті.

Фото: Кримська солідарність