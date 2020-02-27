Захист добився підтвердження інвалідності кримського політв'язня Гафарова

Захист кримського політв'язня Джеміля Гафарова підтвердив його інвалідність після позову до МСЧ-91 (Медико-санітарна частина) Федеральної служби виконання покарань РФ.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Рифат Яхін.

"Сьогодні медкомісія бюро медико-соціальної експертизи, яка була організована після нашого адміністративного позову до МСЧ-91 ФСВП Росії, підтвердила другу групу інвалідності мого підзахисного кримського татарина Гафарова Джеміля, термін якої вийшов ще в листопаді 2019 року і з цього часу УФСВП Криму бездіяло. Бездіяло доти, доки не звернулися до суду з позовом про визнання бездіяльності незаконним", - повідомив Яхін.

Фігурант другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" 58-річний Джеміль Гафаров перебуває в критичному стані через хронічне захворювання нирок, є інвалідом 3-ї групи. У 2017 році переніс інфаркт міокарда на тлі хронічної ниркової недостатності 4-го ступеня. З подібним діагнозом, вважає захист, Гафаров не може утримуватися в умовах СІЗО і має законне право на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, багато з яких — активісти "Кримської солідарності". Загалом було затримано й заарештовано 24 особи, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".