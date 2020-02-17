Голова ДПСУ назвав два можливі сценарії для затриманих українських рибалок у Росії

Чотири громадянина України, які були затримані співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії в Азовському морі, перебувають у Керчі під адмінарештом на 10 днів за невиконання вимог щодо зупинки судна.

Про це голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко повідомив на пресконференції.

"Ми знаємо всіх громадян, які затримані. Рибалки знаходяться у слідчому ізоляторі у Керчі. Вчора їх було було притягнуто до адмінвідповідальності у вигляді адмінарешту на 10 днів. Після цього встановленим порядком вони мають бути повернуті на територію України. Однак, якщо буде доведено їх участь у браконьєрській діяльності, то за це вже передбачена кримінальна відповідальність", - сказав Дейнеко.

У цьому контексті він підкреслив, що на даний час немає інформації, яка би чітко вказувала на те, що затримані російською стороною громадяни України здійснювали незаконний вилов риби.

Голова ДПСУ повідомив, що рибалки були затримані на відстані 30 миль від берега. За його словами, вони здійснили вихід у море з порушеннями, і після повернення їх буде притягнуто до адмінвідповідальності в Україні за статтею 202 кодексу України за порушення прикордонного режиму. За це передбачено штраф у розмірі до 170 грн.

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Дейнеко нагадав, що Азовське море - це акваторія де здійснюється спільне використання водних ресурсів, і російські прикордонники мали право зупинити рибалок і перевірити документи.

Дейнеко повідомив, що за інформацією російської сторони, є зізнання власника судна про те, що всі рибалки, нібито, не мали із собою жодних документів. Зокрема і дозволу на вилов риби. Крім того, за даними ФСБ, вони мали з собою заборонені знаряддя для рибного лову. "Але це - інформація російської сторони, яка поки не може бути нами підтверджена", підкреслив Дейнеко.

Він додав, що ДПСУ разом з МЗС робить все можливе для їх скорішого їх повернення на територію України.

Відповідаючи на запитання журналістів, голова ДПСУ зауважив, що у цьому кварталі - це перший випадок затримання. У минулому році представники ФСБ тричі затримували українських рибалок, які займались незаконним виловом риби.

Як повідомляв Укрінформ, 15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму, в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма громадянами України на борту. В ФСБ заявили, що українські рибалки, нібито, займалися незаконним виловом риби.

Раніше СБУ заявляла, що фіксує порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ Росії щодо громадян України, які здійснюють вилов риби в акваторії Азовського моря.

Останнім часом Чорне й Азовське моря, а також Керченська протока стали місцями активних дій військово-морського флоту й інших морських формувань Росії, які створюють загрози й цивільному судноплавству, і діям українських військових моряків.

Фото: ДПСУ