Денісова вимагає від РФ офіційних даних про затриманих рибалок

В окупованому Криму ще 4 лютого заарештували кримського татарина Наримана Межмединова, і про це стало відомо лише сьогодні, 17 лютого.

Про це у Telegram повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова.

"Російська Федерація продовжує незаконно затримувати громадян України на тимчасово окупованій території Кримського півострова, при цьому не надає офіційних відомостей до уповноважених органів України", - наголосила омбудсмен.

Вона додала, що 4 лютого 2020 року рішенням "Киевского районного суда" був незаконно заарештований кримський татарин Нариман Межмединов. "Про це затримання стало відомо лише сьогодні з повідомлення "прес-службы управления ФСБ по Крыму и г. Севастополю", - зауважила Денісова.

Крім того, 15 лютого 2020 року "пограничное управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации" затримало в Азовському морі судно з громадянами України на борту. "Офіційні повідомлення щодо підтвердження анкетних даних та процесуального статусу також відсутні", - додала омбудсмен.

Денісова звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою надати офіційні дані стосовно затриманих громадян України, зокрема їх повні анкетні дані, підстави затримання та процесуальний статус, а також перевірити дотримання прав затриманих громадян України на належне утримання, справедливий суд та захист.

"Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій тримати на контролі ситуацію щодо чергових фактів затримання країною-агресором громадян України та не допустити порушення їх основоположних прав і свобод", - додала Денісова.

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Як повідомлялося, 15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ РФ захопили в Азовському морі чотирьох українських рибалок, які проживають в с. Райнівка Приморського району Запорізької області. 15 лютого Керченський міський "суд" заарештував їх на 10 діб "за незаконний вилов риби".

Головне управління Національної поліції України в АР Крим за фактом захоплення українського судна розпочало кримінальне провадження за статтями 146 і 278 Кримінального кодексу України.