Росія досі офіційно не повідомила про затримання українських рибалок

Росія досі офіційно не повідомила про затримання українських рибалок

Укрінформ
Російська сторона досі не надала інформації щодо затримання ФСБ РФ українського судна в Азовському морі.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Досі офіційної інформації про затримання судна з українцями від російської сторони не надходило", - сказав речник.

Він повідомив, що цим питанням також займається МЗС України.

Демченко припустив, що скоріш за все, плавзасіб з українцями вийшов у море поза місцем його постійного базування. Демченко наголосив, що складність полягає в тому, що Азовське море є внутрішніми водами між двома країнами.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму, в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма громадянами України на борту, як стверджується, без документів, що засвідчують їхні особи. В ФСБ заявили, що українські рибалки нібито займалися незаконним виловом риби.

Раніше СБУ заявляла, що фіксує порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ Росії щодо громадян України, які здійснюють вилов риби в акваторії Азовського моря.

Останнім часом Чорне й Азовське моря, а також Керченська протока стали місцями активних дій військово-морського флоту й інших морських формувань Росії, які створюють загрози й цивільному судноплавству, і діям українських військових моряків.

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