Росія досі офіційно не повідомила про затримання українських рибалок
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Досі офіційної інформації про затримання судна з українцями від російської сторони не надходило", - сказав речник.
Він повідомив, що цим питанням також займається МЗС України.
Демченко припустив, що скоріш за все, плавзасіб з українцями вийшов у море поза місцем його постійного базування. Демченко наголосив, що складність полягає в тому, що Азовське море є внутрішніми водами між двома країнами.
Як повідомляв Укрінформ, 15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму, в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма громадянами України на борту, як стверджується, без документів, що засвідчують їхні особи. В ФСБ заявили, що українські рибалки нібито займалися незаконним виловом риби.
Раніше СБУ заявляла, що фіксує порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ Росії щодо громадян України, які здійснюють вилов риби в акваторії Азовського моря.
Останнім часом Чорне й Азовське моря, а також Керченська протока стали місцями активних дій військово-морського флоту й інших морських формувань Росії, які створюють загрози й цивільному судноплавству, і діям українських військових моряків.