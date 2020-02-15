ФСБ затримала в Азовському морі судно з українськими рибалками
Про це повідомляє РБК із посиланням на повідомлення ФСБ, що надійшло.
«Російські прикордонники затримали в західній частині Азовського моря маломірне судно з «чотирма громадянами України на борту без документів, що засвідчують їхні особи». Зараз судно разом з українцями знаходиться в Керчі », - йдеться у повідомленні.
Силовики стверджують, що капітан корабля не реагував на вимогу зупинитися і, нібито, намагався втекти.
Як виходить з повідомлення ФСБ, російська сторона підозрює, що екіпаж займався незаконним виловом риби.
Як повідомлялося, раніше СБУ заявляла, що фіксує порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ Росії щодо громадян України, які здійснюють вилов риби в акваторії Азовського моря.
Останнім часом Чорне і Азовське моря, а також Керченська протока стали місцями активних дій військово-морського флоту і інших морських формувань Росії, які створюють загрози і цивільному судноплавству, і діям українських військових моряків.