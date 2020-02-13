Катер "Бердянськ" був пробитий снарядом з російського вертольота - Україна в ОБСЄ

Балістична експертиза засвідчила, що катер "Бердянськ" був пробитий бронебійним снарядом, випущеним з російського вертольота Ка-52, що лише підтверджує агресивний характер нападу РФ на українські кораблі в листопаді 2018 року.

Про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми хотіли б звернути увагу делегацій на результати балістичної експертизи пошкоджень, завданих під час атаки на три українських кораблі та їхні екіпажі з боку Російської Федерації 25 листопада 2018 року. Ці кораблі було повернуто Росією до України в листопаді минулого року відповідно до обов'язкового наказу Міжнародного трибуналу з морського права. Пробоїна у бронетанковому катері "Бердянськ" виникла в результаті прямого попадання бронебійним снарядом, випущеним з ударного вертольота Ка-52 ВМФ Росії", - заявив він.

Представник України наголосив, що ці докази "чітко підтверджують агресивний та незаконний характер дій, які Росія здійснила в Чорному морі в листопаді 2018 року".

Інші два кораблі, "Яни Капу" та "Нікополь", були відправлені на завод для ремонту. Українська делегація раніше вже надавала Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва детальну інформацію про серйозні пошкодження та факти мародерства, здійснені російською стороною на захоплених катерах, додав Лоссовський.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів окупованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

18 листопада 2019 року, після 358 днів незаконного захоплення, катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу» були передані Україні у нейтральних водах, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права.

20 листопада вони прибули на базу ВМС України в Очаків. Захоплені ворогом судна прийшли не своїм ходом, а за допомогою буксирів, у практично знищеному стані. До цього часу їх не відновлювали у зв’язку зі слідчими діями та проведенням балістичної експертизи.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України