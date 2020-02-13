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Катер "Бердянськ" був пробитий снарядом з російського вертольота - Україна в ОБСЄ

Укрінформ
Балістична експертиза засвідчила, що катер "Бердянськ" був пробитий бронебійним снарядом, випущеним з російського вертольота Ка-52, що лише підтверджує агресивний характер нападу РФ на українські кораблі в листопаді 2018 року.

Про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми хотіли б звернути увагу делегацій на результати балістичної експертизи пошкоджень, завданих під час атаки на три українських кораблі та їхні екіпажі з боку Російської Федерації 25 листопада 2018 року. Ці кораблі було повернуто Росією до України в листопаді минулого року відповідно до обов'язкового наказу Міжнародного трибуналу з морського права. Пробоїна у бронетанковому катері "Бердянськ" виникла в результаті прямого попадання бронебійним снарядом, випущеним з ударного вертольота Ка-52 ВМФ Росії", - заявив він.

Представник України наголосив, що ці докази "чітко підтверджують агресивний та незаконний характер дій, які Росія здійснила в Чорному морі в листопаді 2018 року".

Інші два кораблі, "Яни Капу" та "Нікополь", були відправлені на завод для ремонту. Українська делегація раніше вже надавала Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва детальну інформацію про серйозні пошкодження та факти мародерства, здійснені російською стороною на захоплених катерах, додав Лоссовський.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів окупованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

18 листопада 2019 року, після 358 днів незаконного захоплення, катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу» були передані Україні у нейтральних водах, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права.

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20 листопада вони прибули на базу ВМС України в Очаків. Захоплені ворогом судна прийшли не своїм ходом, а за допомогою буксирів, у практично знищеному стані. До цього часу їх не відновлювали у зв’язку зі слідчими діями та проведенням балістичної експертизи.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

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