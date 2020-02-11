Повернуті Росією кораблі до літа вийдуть у море — Воронченко

Повернуті Росією кораблі до літа вийдуть у море — Воронченко

Укрінформ
До початку літа 2020 року повернуті Росією українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" знову вийдуть у море в складі Військово-морських сил України.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив командувач Військово-морських сил України, адмірал Ігор Воронченко

"Зараз оформлені всі документи на постановку їх у ремонт. Ми склали перелік майна, яке було викрадене і зняте, передали його слідчим органам. Була балістична експертиза щодо обстрілу "Бердянська". Росіяни навіть не прибрали осколки снарядів. Зараз очікуємо приїзд адвокатів, які представляють Україну в міжнародних судах. Буде ще раз огляд катерів і буксира "Яни Капу", і наприкінці наступного тижня катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир підуть на плановий ремонт", – повідомив Воронченко.

Він визнав, що командування і Президент обіцяли відремонтувати кораблі протягом трьох місяців, але пошкодження виявились надто серйозними.

Читайте також: Катер “Нікополь” і буксир “Яни Капу” відправлять на ремонт

20 листопада 2019 року захоплені біля берегів анексованого Криму за рік до того українські кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" повернулися в порт Очакова (Миколаївська область) після року утримання в окупованому Криму. Кількома місяцями раніше Росія звільнила з полону їхні екіпажі – 24 українських військових моряки повернулись додому в рамках двостороннього обміну утримуваними, а не за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-