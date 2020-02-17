Захопленим ФСБ рибалкам надають юридичну допомогу, жителі Керчі приносять в ізолятор їжу
Про це Крим.Реалії повідомляє з посиланням на народного депутата від партії "Слуга народу" Павла Мельника.
"Вони (українські рибалки - ред.) нормально почуваються, у нормальному стані. Плюс до всього, ми займаємося юридичною підтримкою і кваліфікованою допомогою. Ми зустрічалися з їх рідними. Вони підписали всі звернення", - розповів Мельник.
Як стверджує депутат, українські рибалки вийшли в море без документів.
"Вони були без документів всі. Батько капітана корабля Максима Терехова вже поїхав до Керчі, повіз всі документи хлопцям", - повідомив депутат.
Як повідомлялося, 15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ РФ захопили в Азовському морі 4-х українських рибалок, які проживають в с. Райнівка Приморського району Запорізької області. 15 лютого Керченський міський "суд" заарештував їх на 10 діб "за незаконний вилов риби".
Головне управління Національної поліції України в АР Крим за фактом захоплення українського судна розпочало кримінальне провадження за статтями 146 і 278 Кримінального кодексу України.