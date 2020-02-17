Про затриманих ФСБ українських рибалок розповіли деталі, наймолодшому - 19 років

Про затриманих ФСБ українських рибалок розповіли деталі, наймолодшому - 19 років

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Укрінформ
Народний депутат України Павло Мельник оприлюднив точні дані рибалок, яких затримали російські прикордонники, наймолодшому з них — 19 років.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«З’ясували деякі деталі цього інциденту, а саме: вихід в море було здійснено 14 лютого 2020 року на промисловому катері «Стрела» з села Райнівка Приморського району Запорізької області. Точні дані українських рибалок: Гога Сергій Іванович 17.01.1989 р.н. (неодружений, мешканець с. Райнівка); Іванов Олексій Степанович 03.12.2000 р.н.; (неодружений, мешканець с. Райнівка, має лежачу хвору мати після інсульту); Тюркеджи Василь Олександрович, 14.10.1992 р.н.; (неодружений, мешканець с. Райнівка); Тєрєхов Максим Олександрович, 21.12.1980 (мешканець міста Мелітополь, одружений, має доньку)», - повідомив Мельник.

Мати капітана судна Максима Тєрєхова, Наталія, розповіла, що син зателефонував їй зранку 15 лютого та повідомив, що їх захопили.

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Як повідомлялося, Керченський «міський суд» арештував на 10 діб чотирьох українських рибалок, які були затримані російськими прикордонниками у західній частині Азовського моря. Рибалок звинувачують у браконьєрстві. На їхньому судні під час затримання знайшли близько 300 рибин камбали.

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