Про затриманих ФСБ українських рибалок розповіли деталі, наймолодшому - 19 років

Народний депутат України Павло Мельник оприлюднив точні дані рибалок, яких затримали російські прикордонники, наймолодшому з них — 19 років.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«З’ясували деякі деталі цього інциденту, а саме: вихід в море було здійснено 14 лютого 2020 року на промисловому катері «Стрела» з села Райнівка Приморського району Запорізької області. Точні дані українських рибалок: Гога Сергій Іванович 17.01.1989 р.н. (неодружений, мешканець с. Райнівка); Іванов Олексій Степанович 03.12.2000 р.н.; (неодружений, мешканець с. Райнівка, має лежачу хвору мати після інсульту); Тюркеджи Василь Олександрович, 14.10.1992 р.н.; (неодружений, мешканець с. Райнівка); Тєрєхов Максим Олександрович, 21.12.1980 (мешканець міста Мелітополь, одружений, має доньку)», - повідомив Мельник.

Мати капітана судна Максима Тєрєхова, Наталія, розповіла, що син зателефонував їй зранку 15 лютого та повідомив, що їх захопили.

Як повідомлялося, Керченський «міський суд» арештував на 10 діб чотирьох українських рибалок, які були затримані російськими прикордонниками у західній частині Азовського моря. Рибалок звинувачують у браконьєрстві. На їхньому судні під час затримання знайшли близько 300 рибин камбали.