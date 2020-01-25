Конфлікт із Росією не вирішити без повернення Криму та Донбасу — Президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір повернути всі тимчасово окуповані території – на Донбасі та в Криму.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ізраїльському "9-му каналу".

"Ми не бачимо взагалі вирішення конфлікту без повернення нашої територіальної цілісності. У нас дуже велика країна. Там кілька мільйонів українців. Ми, звичайно, маємо повернути всі наші території... Я зараз навіть не про міжнародні інституції, суди. Це серйозний прецедент для всього світу, що так можна... Якщо це так закінчиться в Україні, що ми не повернемо наші території, я впевнений, що це не остання історія", - наголосив Глава держави.

За його словами, тільки Росія може вивести війська з окупованого Донбасу.

"У плані виведення військ з тимчасово окупованої території, тут, звичайно, тільки Росія це може зробити, тільки вони. Ці війська повинні бути виведені з нашої території. Тут я поки що не бачу рішення", - заявив Зеленський.

Президент також переконаний, Мінські угоди на сьогоднішні — єдиний документ, на підставі якого можна вести діалог за припинення війни та врегулювання ситуації на Донбасі. При цьому, за його словами, наразі розробляються інші майданчики для врегулювання ситуації на Донбасі.