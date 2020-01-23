Україна почала розмову з РФ щодо нового обміну полоненими— Зеленський

Україна проводить переговори щодо звільнення утримуваних громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території та в Росії.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у коментарі ЗМІ в Єрусалимі, повідомляє пресслужба глави держави.

«Два треки, два списки. Список ми погодили у Мінську, будемо доповнювати перелік встановлених осіб. Готуватимемо цей трек – обмін з тимчасово окупованими територіями. І окремий трек – ми вже розпочали розмову з Російською Федерацією щодо обміну українців – всіх, включно з кримськими татарами, інших українців, які перебувають на території Росії», – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 23-24 січня перебуває з робочим візитом в Ізраїлі з метою участі у пам’ятних заходах у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-ій річниці визволення концтабору Аушвіц.