Фінляндія засудила відкриття залізничного сполучення "кримським мостом"

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Фінляндії у Twitter.

"Підтримка Фінляндією територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів лишається твердою", - йдеться у дописі.

У дописі МЗС Фінляндії поширило заяву ЄС, що засуджує запуск руху поїздів так званим "кримським мостом".

Finland’s support for Ukraine’s territorial integrity and sovereignty within its internationally recognised borders is firm. https://t.co/uXlt2Hln4w