Фінляндія засудила відкриття залізничного сполучення "кримським мостом"

Фінляндія засудила запуск руху поїздів окупантів так званим "кримським мостом" через Керченську протоку.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Фінляндії у Twitter.

"Підтримка Фінляндією територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів лишається твердою", - йдеться у дописі.

У дописі МЗС Фінляндії поширило заяву ЄС, що засуджує запуск руху поїздів так званим "кримським мостом".

Finland’s support for Ukraine’s territorial integrity and sovereignty within its internationally recognised borders is firm. https://t.co/uXlt2Hln4w — Ulkoministeriö (@Ulkoministerio) December 23, 2019

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Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня МЗС України висловило протест у зв’язку із неузгодженим візитом Путіна до окупованого Криму та відкриттям руху по залізничній частині так мосту.

Запуск залізничного сполучення РФ з окупованим Кримом засудив і Євросоюз.