Євросоюз засудив запуск залізничного сполучення РФ з окупованим Кримом

Євросоюз назвав проголошене Росією завершення будівництва Керченського мосту ще одним порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, яка оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішньої діяльності.

«Російська Федерація завершила будівництво залізничної частини Керченського мосту та відкриває залізничне сполучення з Кримським півостровом без згоди України. Це є ще одним порушенням Росією суверенітету та територіальної цілісності України. Залізничне сполучення є ще одним кроком до силової інтеграції незаконно анексованого півострова з Росією, який спрямований на подальшу ізоляцію Криму від України, частиною якої є цей півострів», - йдеться у документі.

Заява нагадує, що Керченський міст обмежує прохід судів Керченською протокою в українські порти Азовського моря. Європейський Союз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний та вільний прохід через Керченську протоку, відповідно до міжнародного законодавства.

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«Європейський Союз підтверджує повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Європейський Союз не визнає і не буде визнавати незаконну анексію Кримського півострова Росією», - йдеться у заяві Євросоюзу.

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня президент Росії Володимир Путін запустив рух поїздів по мосту через Керченську протоку. На рейковому автобусі Путін проїхав із окупованої Керчі до російської станції Тамань.

Представництво Президента України в Криму у зв'язку з цим наголосило на протиправності залізничного сполучення Росії з анексованим півостровом та нагадало, що будь-який в’їзд чи виїзд до/з тимчасово окупованого Криму має відбуватися лише за погодженням з українською стороною через КПВВ.