У Зеленського назвали протиправним запуск залізничного сполучення РФ із Кримом

Представництво Президента України в Криму наголошує на протиправності залізничного сполучення Росії з анексованим півостровом та нагадує, що будь-який в’їзд/виїзд до тимчасово окупованого Криму має відбуватися лише за погодженням з українською стороною через КПВВ.

Про це йдеться у заяві представництва, опублікованій у Facebook.

“Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим наголошує на протиправності запуску залізничного сполучення між Росією та тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України – Автономною Республікою Крим та м.Севастополь, який відбувся сьогодні, 23 грудня 2019 року. Будь-який в’їзд/виїзд до тимчасово окупованого Криму має відбуватися лише за погодженням з українською стороною та через КПВВ на адміністративній межі”, - ідеться в заяві.

Представництво також засуджує черговий неузгоджений з Україною візит 23 грудня 2019 року президента РФ Володимира Путіна на тимчасово окуповану Росією територію України – до Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

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“Такі дії РФ є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, нехтуванням Кремлем загальновизнаних принципів і норм міжнародного права”, - підкреслили в представництві українського Президента.

Також наголошується, що жодні дії РФ щодо Криму не змінять закріплений у Конституції України та міжнародно визнаний статус АРК і Севастополя як невід'ємних частин території України.