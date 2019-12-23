Росія заявила про завершення будівництва "кримського" мосту

Росія завершила незаконне будівництво моста через Керченську протоку в окупованому Криму.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на начальника замовника будівництва Управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" Кайрата Турсунбекова.

"Будівництво Кримського моста завершено. Отримано висновок про відповідність цього об'єкта технічним регламентам і проєктній документації, отримано дозвіл на введення в експлуатацію, і, відповідно, залізнична частина транспортного переходу готова до приймання перших поїздів", - повідомив Турсунбеков.

Перший потяг із Санкт-Петербурга до Севастополя Кримським мостом вирушить 23 грудня, час у дорозі становитиме 43,5 години, а 24 грудня вирушить перший потяг з Москви до Сімферополя, час у дорозі - 33 години.

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Як відомо, будівництво "Кримського моста" тривало з 2015 року. Україна не давала дозволу на це, тому будівництво велося з порушеннями міжнародного права.

Зокрема, в ухваленій на 28-й сесії ПА ОБСЄ Люксембурзькій декларації йдеться, що спорудження моста через Керченську протоку між РФ і тимчасово окупованим Кримом є кричущим порушенням суверенних прав України і норм міжнародного права.