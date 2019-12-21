Росія перекрила Керченську протоку для суден на чотири доби

Росія перекрила Керченську протоку для суден на чотири доби

Укрінформ
Мінтранс РФ перекрив рух Керченською протокою від сьогодні на чотири доби.

Про це у Facebook повідомляє голова спостережної Ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко.

“20.12.2019 Мінтранс РФ ось просто взяв і фактично перекрив рух Керченською протокою на чотири доби - з 21 по 24.12.19. Чому? Тому, що 23-го сам президент РФ поїде на паровозі через міст, а 24-го поїде перший потяг”, - повідомив Клименко.

Він також наводить інформацію одного з російських ЗМІ, яке з посиланням на Мінтранс РФ закликає судновласників та операторів водного транспорту утриматись від виходу суден в акваторію моста через Керченську протоку з найближчої суботи до середи наступного тижня начебто через технічні роботи на об'єкті.

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Як повідомляв Укрінформ, час штучного утримання росіянами в Керченській протоці суден, що прямують до/з портів Бердянська та Маріуполя в листопаді зріс в кілька разів, у порівнянні з жовтнем 2019 року.

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