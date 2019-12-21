Росія перекрила Керченську протоку для суден на чотири доби

Мінтранс РФ перекрив рух Керченською протокою від сьогодні на чотири доби.

Про це у Facebook повідомляє голова спостережної Ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко.

“20.12.2019 Мінтранс РФ ось просто взяв і фактично перекрив рух Керченською протокою на чотири доби - з 21 по 24.12.19. Чому? Тому, що 23-го сам президент РФ поїде на паровозі через міст, а 24-го поїде перший потяг”, - повідомив Клименко.

Він також наводить інформацію одного з російських ЗМІ, яке з посиланням на Мінтранс РФ закликає судновласників та операторів водного транспорту утриматись від виходу суден в акваторію моста через Керченську протоку з найближчої суботи до середи наступного тижня начебто через технічні роботи на об'єкті.

Як повідомляв Укрінформ, час штучного утримання росіянами в Керченській протоці суден, що прямують до/з портів Бердянська та Маріуполя в листопаді зріс в кілька разів, у порівнянні з жовтнем 2019 року.