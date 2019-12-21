"Кримські" резолюції: Єльченко оцінив результати роботи делегації в ООН

Зарубіжні партнери України переконалися, що зі зміною влади в нашій країні пріоритети зовнішньої політики залишаються незмінними.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав колишній постійний представник України при ООН, новопризначений посол у США Володимир Єльченко.

Підбиваючи підсумки роботи української делегації в ООН у 2019 році, він зазначив: «Це був рік зміни влади в Україні, повного її перезавантаження... Наші партнери вичікували, не розуміючи, яка буде політика нового Президента та нового уряду. Аж поки не переконалися, що пріоритети зовнішньої політики залишаються незмінними».

Цьому також, за словами посла, сприяв візит Президента України Володимира Зеленського до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку восени цього року.

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Серед вагомих результатів року Єльченко назвав ухвалення четвертої резолюції щодо дотримання прав людини в Криму, другої резолюції про мілітаризацію Криму та частин Чорного й Азовського морів. «Так само другий рік поспіль до офіційного порядку денного Генасамблеї було включено окремий пункт щодо ситуації на окупованих територіях України», - зазначив він.

За словами Єльченка, резолюцію щодо прав людини в Криму непросто було приймати вперше – 2016 року, трішки легше – удруге. «А зараз ми вже маємо чималий досвід, як такі резолюції готувати й просувати,- додав він. - Адже є група країн, на які ми можемо покластися, знаємо, з ким і як працювати».

Інтерв'ю з Володимиром Єльченком найближчим часом читайте на сайті Укрінформу.