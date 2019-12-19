Президент призначив Єльченка послом у США

Президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Єльченка послом України в США.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Єльченка Володимира Юрійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки", - йдеться у документі.

Попереднім Указом Президент звільнив Єльченка з посад Постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ямайці.