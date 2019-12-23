Україна звернулася до Генсека ООН через дії Росії в окупованому Криму

Україна висловлює рішучий протест щодо чергового "візиту" президента Російської Федерації в тимчасово окупований Крим та відкриття залізничного сполучення через Керченську протоку.

Про це йдеться в листі, написаному тимчасовим повіреним України при ООН Юрієм Вітренком, на ім’я Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

"Ні візити російських посадовців до Криму, ні будівництво мосту, як і будь-які інші дії окупаційної адміністрації, жодним чином не можуть змінити статус Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як складової частини території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначив Вітренко.

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За його словами, дії Росії щодо так званого "кримського мосту" грубо порушують Конвенцію ООН про морське право 1982 року, двосторонні договірні зобов'язання перед Україною та принципово суперечать загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права.

"Ні Україна, ні будь-яка інша цивілізована держава не визнають марних спроб Кремля легітимізувати анексію частини суверенної території України", - пише Вітренко.

Україна вимагає від російської сторони, ідеться далі в листі, "припинити протиправні дії та будь-яку діяльність на територіях України, тимчасово окупованих Російською Федерацією".

У постійному представництві України при ООН повідомили, що цей лист буде поширено як офіційний документ Генеральної Асамблеї ООН в рамках розгляду питання порядку денного "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" та як документ Ради Безпеки ООН.

Раніше ухвалені резолюції Генеральної Асамблеї безпосередньо засуджують будівництво мосту як грубе порушення статуту ООН, а також застерігають російських посадовців від неузгоджених з Україною візитів на Кримський півострів.

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня МЗС України висловило протест у зв’язку із неузгодженим візитом Путіна до окупованого Криму та відкриттям руху по залізничній частині так мосту.

Запуск залізничного сполучення РФ з окупованим Кримом засудив і Євросоюз.

Повідомлялося також, що оцінка Генсеком ООН дій Росії з відкриття залізничного мосту через Керченську протоку спирається на резолюції ГА ООН про суверенітет і територіальну цілісність України.