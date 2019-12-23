МЗС: Залізничне сполучення Росії з Кримом порушує Конвенцію ООН

МЗС України висловлює протест у зв’язку із неузгодженим візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна до тимчасово окупованого Криму та відкриттям руху по залізничній частині так званого Кримського мосту.

Відповідна заява МЗС України опублікована на сайті відомства.

"МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку із неузгодженим візитом президента Російської Федерації В.Путіна до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та відкриттям руху по залізничній частині так званого "Кримського мосту" через Керченську протоку, який російська сторона побудувала без згоди України і з грубим порушенням норм міжнародного права, в тому числі Конвенції ООН з морського права", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ні поїздки російських посадовців до Криму, ні будівництво мосту, як і будь-які інші дії окупаційної адміністрації, жодним чином не можуть змінити закріплений у Конституції України статус Автономної Республіки Крим і міста Севастополь як невід’ємної частини території України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Дії РФ щодо так званого «Кримського мосту» грубо порушують Конвенцію ООН з морського права 1982 року, двосторонні договірні зобов’язання перед Україною та фундаментально суперечать загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права. Ні Україна, ні жодна цивілізована держава світу не визнає нікчемні спроби Кремля легітимізувати анексію частини суверенної території України", - додають у МЗС.

Міністерство вчергове наголошує, що Російська Федерація як держава-окупант несе повну відповідальність за наслідки своїх міжнародно-протиправних діянь.

"Вимагаємо від російської сторони припинити протиправні діяння та будь-яку діяльність на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України - в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь", - наголошують у МЗС.

Крім того повідомляється, що російській стороні передано відповідну ноту протесту.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня президент Росії Володимир Путін запустив рух поїздів по мосту через Керченську протоку. На рейковому автобусі Путін проїхав із окупованої Керчі до російської станції Тамань.

Представництво Президента України в Криму у зв'язку з цим наголосило на протиправності залізничного сполучення Росії з анексованим півостровом та нагадало, що будь-який в’їзд чи виїзд до/з тимчасово окупованого Криму має відбуватися лише за погодженням з українською стороною через КПВВ.