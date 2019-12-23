Окупанти залякують кримських татар, аби ті не їхали на мітинги в Москву

Окупаційна влада в Криму, побоюючись мітингів напередодні чергової апеляції у "справі Хізб ут-Тахрір" в Москві, масово роздає кримськотатарським активістам застереження щодо "неприпустимості порушення закону".

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

"Співробітники поліції в Криму відвідують кримськотатарських активістів, які виїжджали до Москви на судовий процес 10-11 липня 2019 року заради підтримки своїх одновірців і співвітчизників, і вручають застереження "про неприпустимість порушення законодавства на зборах, мітингах, демонстраціях, під час ходи і пікетувань", - йдеться у повідомленні.

Один з учасників липневих подій в Москві передав копію врученого йому застереження активістам "Кримської солідарності".

У застереженні йдеться про те, що "організатори масових акцій несуть відповідальність за дотримання встановлених законодавством Російської Федерації вимог щодо порядку проведення масових акцій, недопущення здійснення екстремістської діяльності, а також її своєчасного припинення".

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До застереження співробітники поліції додають перелік статей КоАП РФ і КК РФ, за порушення яких "винні особи можуть бути притягнуті до відповідальності в установленому законом порядку". Серед них актуальна з нинішнього літа стаття 212 КК РФ про "масові заворушення" і стаття 213 КК РФ "Хуліганство".

Під час вручення застереження дільничний просить розписатися, але на питання активіста, чим викликаний подібний документ і чому він адресований саме йому, нічого не пояснюють.

У вівторок, 24 грудня, в Москві в Апеляційному порядку буде розглянуто рішення Північно-Кавказького окружного військового суду щодо фігурантів "Сімферопольської групи" у "справі Хізб ут-Тахрір" (Еміль Джемаденов, Теймур і Узеїр Абдулаєви, Айдер Саледінов, Рустам Ісмаїлов).

Як повідомляв Укрінформ, 11 липня 2019 року в Москві біля Верховного суду РФ поліція затримала 46 кримських татар, які прийшли підтримати чотирьох своїх співвітчизників Енвера Мамутова, Ремзі Меметовхизба, Зеври Абсеітова і Рустема Абільтарова, незаконно засуджених російським судом до тривалих термінів ув'язнення у "справі Хізб ут-Тахрір".

Пізно ввечері 11 липня з відділень ОВС "Мещанский" і "Таганский" відпустили всіх 46 кримських татар, на них склали адміністративні протоколи, за висновками яких, практично, всі були оштрафовані на суми від 10000 до 20000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У відповідь на вироки "Таганский" і "Мещанский" районних судів м. Москва, стартував новий кримський марафон "Єдність дорожча за штрафи". Активісти зібрали всю необхідну суму для погашення "московських" штрафів.

У вівторок, 24 грудня, в Москві в Апеляційному порядку буде розглянуто рішення Північно-Кавказького окружного військового суду щодо фігурантів "Сімферопольської групи" у "справі Хізб ут-Тахрір" (Еміль Джемаденов, Теймур і Узеїр Абдулаєви, Айдер Саледінов, Рустам Ісмаїлов).