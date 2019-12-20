Чотирьом політв'язням у Криму продовжили арешт до 15 лютого

В окупованому Криму "суд" залишив чинним продовження арешту до 15 лютого 2020 року кримськотатарським активістам Тофіку Абдулгазієву, Рустему Шейхалієву, Осману Аріфмеметову і Сейтвелі Сейтабдієву.

Про це у Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

"Як і в багатьох випадках, наші апеляційні скарги не були задоволені, і суд залишив арешт до лютого 2020 року Абдулгазієву Тофіку і Шейхалієву Рустему", - повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

За його словами, Абдулгазієв у засіданні не брав участі, бо "відсьогодні він перебуває на примусовій психіатричній експертизі". При цьому Шейхалієв, який виступив у суді, заявив про політично вмотивоване переслідування з боку російської влади всіх кримських татар у Криму.

Другий адвокат у цьому процесі Іслям Веліляєв також повідомив, що заявлені захистом апеляційні скарги на рішення про продовження арешту Сейтвелі Сейтабдієву й Осману Аріфмеметову "Верховним судом" були відхилені, у зв'язку з чим "рішення суду першої інстанції набуло законної чинності".

За словами Веліляєва, його підзахисний Сейтабдієв після етапу перебуває у Ростові. "Його 2 грудня було вивезено з Сімферопольського СІЗО і лише 16 грудня він доїхав до ростовського СІЗО-1, де перебуває на карантині й утримується у нелюдських умовах", - розповів адвокат.

"Суди" щодо всіх чотирьох фігурантів проходили в закритому режимі, незважаючи на присутність родичів і близьких, які прибули на процес.

Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки й затримання кримських татар, багато з яких - активісти "Кримської солідарності". Загалом було затримано і заарештовано 24 особи, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".