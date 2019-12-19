Суд РФ визнав п'ятьох кримських татар винними у

Суд РФ визнав п'ятьох кримських татар винними у "тероризмі та екстремізмі"

Укрінформ
Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав п'ятьох кримських татар винними у "екстремізмі та тероризмі".

Про це у Facebook повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова.

"Судилище Північно - Кавказького окружного військового суду визнало винними кримських татар у нібито тероризмі та екстремізмі – вони позбавлені волі сумарно на 68 років", - написала вона.

Так, Теймур Абдуллаєв отримав 17 років позбавлення волі, Рустем Ісмаїлов - 14 років, Узеір Абдуллаєв - 13 років, Еміль Джемаденов і Айдер Саледінов по 12 років позбавлення волі.

"24 грудня 2019 року о 09:30 у Верховному суді РФ пройде судове засідання з розгляду апеляційної скарги на вирок Північно - Кавказького окружного військового суду, яким було засуджено наших співгромадян", - зауважила Денісова.

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Вона закликала міжнародну спільноту, дипломатичний корпус, Комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович делегувати представників на зазначене судове засідання, "задля забезпечення дотримання судом гарантованих міжнародними нормами прав і свобод кримських татар".

Денісова зазначила, що З жовтня 2016 року Теймур Абдуллаєв, Рустем Ісмаїлов, Узеір Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов були "безпідставно позбавлені особистої свободи за сфабрикованою кримінальною справою".

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Вона додала, що на початку 2018 року "на порушення норм міжнародного права" їх вивезли з території тимчасово окупованого Криму в Ростов-на-Дону, а у червні 2018 року вони були засуджені Північно-Кавказьким окружним військовим судом.

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