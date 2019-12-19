"Репортери без кордонів" включили до своєї доповіді кримського політв'язня

Міжнародна неурядова організація «Репортери без кордонів» включила до своєї щорічної доповіді про вбитих і взятих під варту журналістів за їхню професійну діяльність кримськотатарського журналіста Ремзі Бекірова.

Про це з посиланням на сайт міжнародної організації повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

«Ремзі Бекіров - кореспондент новинного сайту Grani.ru в Криму (територія України, анексована у 2014 році). Він висвітлював переслідування щодо кримських татар і проукраїнських активістів російською владою. Був заарештований у березні 2019 року під час рейду російських спецслужб на півострові й обвинувачений в приналежності до членів організації Хізб-ут-Тахрір, діяльність якої визнана в Росії терористичною. Йому загрожує довічне ув'язнення», - йдеться у повідомленні організації.

Як інформують "Репортери без кордонів", у 2019 році в тюрмах по всьому світу знаходяться 232 журналісти, переслідувані за свою професійну діяльність. Крім того, заарештовані за свою діяльність 131 громадянський журналіст і 14 фіксерів. Серед убитих у 2019 році зареєстровано 38 журналістів, 10 громадських журналістів і 3 фіксери.

Нагадаємо, в червні 2019 року, вітаючи мобілізацію громадянського суспільства, яка привела до звільнення журналіста "Медузи" Івана Голунова, організація "Репортери без кордонів" виступила на підтримку ряду інших журналістів, які перебувають під арештом за сфабрикованими справами, серед яких був журналіст Grani. ru Ремзі Бекіров.

Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, багато з яких є активістами "Кримської солідарності". Всього було затримано 24 осіб, серед яких Ремзі Бекіров. Йому і ще 4-м активістам інкримінують «організацію діяльності терористичної групи». Наразі Бекірова після примусової психіатричної експертизи етапували в СІЗО Сімферополя.

Фото: Тарас Ибрагимов