Двох фігурантів "сімферопольської справи" етапували в СІЗО після психіатричної експертизи
Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність з посиланням на адвоката Едема Семедляєва.
«Сьогодні вранці я відвідав Кримську республіканську психіатричну лікарню №1, щоб потрапити на побачення з громадянським журналістом Ремзі Бекіровим. Однак мене не пустили, посилаючись на те, що його і ще одного фігуранта їх кримінальної справи - Рустема Сейтхалілова - сьогодні етапують з лікарні до СІЗО Сімферополя. Психіатричну "експертизу" завершено", - повідомив Едем Семедляєв.
Ремзі Бекіров і Рустем Сейтхалілов є фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір", яких заарештували в результаті масових обшуків у Криму 27 березня 2019 року.
В кінці листопада поточного року їх направили на примусову психіатричну експертизу.
Фото: Krym.org RFE/RL, сrimeansolidarity