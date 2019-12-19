Двох фігурантів "сімферопольської справи" етапували в СІЗО після психіатричної експертизи

В окупованому Криму після завершення психіатричної експертизи політв'язнів Ремзі Бекірова і Рустема Сейтхалілова етапували в СІЗО Сімферополя.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність з посиланням на адвоката Едема Семедляєва.

«Сьогодні вранці я відвідав Кримську республіканську психіатричну лікарню №1, щоб потрапити на побачення з громадянським журналістом Ремзі Бекіровим. Однак мене не пустили, посилаючись на те, що його і ще одного фігуранта їх кримінальної справи - Рустема Сейтхалілова - сьогодні етапують з лікарні до СІЗО Сімферополя. Психіатричну "експертизу" завершено", - повідомив Едем Семедляєв.

Ремзі Бекіров і Рустем Сейтхалілов є фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір", яких заарештували в результаті масових обшуків у Криму 27 березня 2019 року.

В кінці листопада поточного року їх направили на примусову психіатричну експертизу.

Фото: Krym.org RFE/RL, сrimeansolidarity