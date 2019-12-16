"Суд" у Криму не прийняв апеляцію двох фігурантів “сімферопольської справи“

В окупованому Криму "Верховний суд" не задовольнили апеляційну скаргу на продовження арешту двом фігурантам другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Білялу Аділову і Раїму Айвазову.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

"16 грудня 2019 року в Верховному суді Криму відбулося судове засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група: Білял Аділов, Раїм Айвазов), в рамках якого розглядалася апеляційна скарга адвокатів на продовження запобіжного заходу... Незважаючи на всі доводи сторони захисту, клопотання було залишено без задоволення", - йдеться у повідомленні.

За даними Кримської солідарності, Аділов і Айвазов залишаться в СІЗО до 15 лютого 2020 року.

Підсудні й адвокат Рустем Кямілев брали участь у процесі по відеоконференцзв'язку із СІЗО.

Захист подав клопотання щодо відкриття процесу і допуску на оголошення рішення. Підтримати Айвазова й Аділова до будівлі суду приїхали близько 30 осіб, проте слухання пройшло в закритому режимі. Родичів впустили лише на оголошення рішення.

Підсудні заявили про вимогу застосовувати щодо них IV Женевську конвенцію. Айвазов, який виступив на засіданні, назвав "суд" щодо нього спектаклем, а суддів - маріонетками.

"Рішення у вас вже готові. Мені від вас нічого не потрібно, і я вважаю цю справу незаконною щодо мене», - сказав Айвазов.

Засідання, яке проходило під головуванням "судді" Ю. Латиніна, також відмовило у задоволенні клопотання кореспондента "Грани.ру" про здійснення фото- і відеофіксації.

Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, більшість з яких є активістами "Кримської солідарності". Всього було затримано і заарештовано 24 особи.